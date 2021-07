Kreise Pinneberg und Steinburg : Billigfleisch verbannen: Tierschutzorganisationen begrüßen Aldis Vorstoß

Grundsätzlich ist es für den Deutschen Tierschutzbund und Vier Pfoten der richtige Weg, Billigfleisch aus dem Sortiment zu werfen. Aber auch Politik und Verbraucher müssten mitziehen.

Kreis Pinneberg | Die Tierschutzvereine in Deutschland begrüßen einheitlich den Vorstoß von Aldi, ab 2030 kein Frischfleisch mehr aus den Haltungsformen eins und zwei anbieten zu wollen. Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbunds ist die derzeit geltende gesetzliche Grundlage zur Haltung von Tieren in der Landwirtschaft nicht ausreichend, um den Tierschutz in den Ställen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.