Konzert : „The Gregorian Voices“ singen in der Christuskirche in Pinneberg

Die Sänger verknüpfen in ihrem Programm gregorianischen Choräle mit modernen Pop-Songs. Am Dienstag, 10. August, treten sie auf.

Pinneberg | Ein ungewöhnliches Konzerterlebnis ist garantiert, wenn gregorianische Choräle auf moderne Pop-Songs treffen. Am Dienstag (10. August) gibt das Sängerensemble Gregorian Voices ab 19.30 Uhr eine Probe seines Könnens ab 19.30 Uhr in der Christuskirche, Bahnhofstraße 2 in Pinneberg, im Rahmen ihrer Tournee. Das Programm steht unter dem Motto „Zehn Jahre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.