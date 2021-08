Therapeutische Hilfe : Frauenberatung Pinneberg weitet Online-Angebot aus

Während Corona war es still in der Frauenberatungsstelle in der Bahnhofstraße, nur einige wenige Angebote fanden online statt. Um so größer ist jetzt die Freude, dass Workshops und Seminare nun wieder losgehen dürfen.

Pinneberg | Frauen in Not helfen – das ist die Aufgabe von Regine Heyenn und Stefanie Pfingst von der Frauenberatung Pinneberg. Aufgrund von Corona war ihr Hilfsangebot im letzten Jahr jedoch stark eingeschränkt. Umso mehr freuen sich die beiden nun, ihr neues Programm für den Herbst und Winter 2021 vorzustellen. Ein neues Beratungsformat „Zunächst einmal h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.