„Lebensfremde Regelung“ : Karsten Tiedemann und Tennisvereine üben scharfe Kritik an Corona-Regeln

Die seit dem 1. März gültige Landesverordnung erlaubt nur zwei Spieler pro Halle. Das sorgt für großen Unmut.

Kreis Pinneberg | Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten an den vergangenen Tagen die Tennisspieler im Kreis Pinneberg und in Schleswig-Holstein insgesamt. Am Freitag, 28. Februar, war die von Schleswig-Holsteins Landesregierung veröffentlichte Landesverordnung, die a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.