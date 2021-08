Tennis : TC Prisdorf feiert Aufstieg in die Schleswig-Holstein-Liga

Das Männer-Quartett aus Prisdorf gewann auch sein fünftes Saisonspiel in der Klasse 2 beim Lübecker THC II und darf somit künftig in der höchsten Spielklasse des Landes mitmischen.

Prisdorf | Spiel, Satz, Sieg – und Aufstieg! Die Tennisspieler des TC Prisdorf haben ihr großes Ziel erreicht und den Sprung in die Schleswig-Holstein-Liga perfekt gemacht. Das Team um den Prisdorfer Cheftrainer Moritz Nonnenkamp setzte sich auch am 5. Spieltag mit 4:2 beim Lübecker THC II durch und feierte somit ungeschlagen den Titelgewinn in der Klasse 2. ...

