Discounter in Rellingen : Taschendiebin auf frischer Tat erwischt und sofort verurteilt

Eine 68-Jährige bemerkte beim Betreten eines Discounters in Rellingen, dass eine Frau ihr sehr nah gekommen war und ihre Geldbörse fehlte. Sie handelte geistesgegenwärtig und auch das Amtsgericht reagierte schnell.

Rellingen | In Rellingen (Kreis Pinneberg) ist eine Frau auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl erwischt worden. Kurze Zeit später wurde sie zudem bereits von einem Gericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Einer 68-Jährigen waren zwei Frauen aufgefallen Die Tat ereignete sich am Montag (4. April) in einem Discounter am Grünen Weg. Wie die Polizei a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.