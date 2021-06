Kreis Pinneberg : Taschendiebe schlagen erneut zu – 84-Jährige verschreckt Täter

In Pinneberg und Halstenbek wurden zwei Frauen die Portmonees geklaut. Eine Senioren aus Wedel konnte einen versuchten Diebstahl verhindern.

Finn Warncke

23. Juni 2021, 14:35 Uhr

Pinneberg/Rellingen/Wedel | Im Kreis Pinneberg sind in den vergangenen Tagen wieder Taschendiebe unterwegs. Davor warnt die Polizei. Allein am Montagvormittag (21. Juni) ist es in Rellingen zu zwei Diebstählen gekommen.

Gegen 10.15 Uhr bemerkte demnach eine 80-Jährige aus Halstenbek an der Supermarktkasse, dass ihr Portmonee fehlte. Zuvor hatte sie an einem nahegelegenen Automaten Geld abgehoben. Am Montagabend bemerkte eine 33-Jährige aus Halstenbek ebenfalls während des Bezahlens in einem Drogeriemarkt, dass ihr Portmonee fehlte.

Portmonee fehlt plötzlich an der Supermarktkasse

Ähnlich erging es am Dienstag (22. Juni) gegen 11 Uhr einer 59-Jährigen aus Pinneberg, während sie in einer Buchhandlung in der Friedrich-Ebert-Straße bezahlen wollte und einer 39-Jährigen aus Pinneberg, die im Fahltskamp zwischen 10.30 und 11 Uhr zunächst in einem Spielwarengeschäft war und anschließend in einem Modehaus an der Kasse ihr Portmonee rausholen wollte.

Wedelerin schlägt Täter durch lautes Schreien in die Flucht

Ebenfalls am Dienstagvormittag versuchten zwei bislang unbekannte Männer eine 84-Jährige in Wedel um ihr Portmonee zu erleichtern. Die Frau war laut Angaben der Polizei gegen 9.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sich zwei Männer in Höhe der Kantstraße von hinten näherten. Einer versuchte daraufhin ihr das Portmonee aus der Westentasche zu klauen. Die Frau schrie allerdings lautstark. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete mit seinem Kollegen über den Eichendorffweg in Richtung Bahnhofstraße.

Beide Männer sollen laut der Polizei etwa 20 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze schwarze Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Wedel bittet unter Telefon (04103) 50180 um Hinweise.