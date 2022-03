Kassiererin mit Messer bedroht : Tankstellen-Überfall in Appen: Täter fliehen mit Tempo 150 vor Polizei

Zwei junge Männer haben in Appen eine Tankstelle überfallen und sind dann mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet. Dabei fuhren sie teilweise mehr als 150 km/h. Ihr Weg führte sie jedoch wortwörtlich in eine Sackgasse.

Appen/Holm | Zwei junge Männer haben am Freitag (18. März) eine Tankstelle in Appen (Kreis Pinneberg) überfallen und sich kurze Zeit später eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Beamten gelang es schließlich in Holm, die Männer zu stoppen und festzunehmen. Mit dreistelligem Betrag geflohen Mittlerweile hat die Polizei weitere Details zu dem Fal...

