Preis-Schock in Pinneberg : Super für 1.92 Euro: Tankstelle zeigt falsche Preise an und lässt die Kunden zahlen

30 Cent teurer als bei der Konkurrenz: In Pinneberg hat eine Tankstelle am Donnerstagabend besonders hingelangt. Doch offenbar war das so gar nicht geplant.

Pinneberg | Unmöglich scheint bei der derzeitigen Benzinpreisentwicklung kaum etwas – trotzdem trauten Hunderte von Verkehrsteilnehmern ihren Augen nicht, als sie auf dem Heimweg am Donnerstagabend (22. Oktober) auf die Preisanzeige der HEM-Tankstelle an der Pinneberger Saarlandstraße blickten: 191,9 Cent für einen Liter E5-Super und 197,9 Cent für Superplus stan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.