Tankstelle in Appen ausgeraubt : Polizei stellt zwei junge Männer nach Verfolgungsjagd in Holm

Zwei bewaffnete Männer, 19 und 18 Jahre alt, haben am Freitagabend (18. März) eine Tankstelle in Appen ausgeraubt. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein.

Appen/Wedel/Holm/Pinneberg | Zwei bewaffnete Männer, 19 und 18 Jahre alt, haben am Freitagabend (18. März) um 21.58 Uhr eine Tankstelle in Appen ausgeraubt. Nach Angaben der Wedeler Polizei erbeuteten sie etwa 300 Euro und flüchteten in einem weißen Opel. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, Beamte aus Wedel und Pinneberg waren beteiligt. Männer ergaben sich widerstandslos ...

