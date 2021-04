Feuer in Hermann-Krohn-Straße : Tangstedter Feuerwehr löscht Carportbrand und verhindert Gasexplosion

Bei einem Brand in der Nacht konnte die Freiwillige Feuerwehr ein größeres Unglück gerade noch verhindern.

Tangstedt | In der Hermann-Krohn-Straße in Tangstedt (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. und 16. April) ein Carport in Flammen aufgegangen. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt mit. Um 2.22 Uhr in der Nacht ist die Wehr mit 24 Kameraden ausgerückt. Beim Eintreffen stand die Holzkonstruktion an der Rückseite der Gar...

