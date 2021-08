Unter Corona-Bedingungen : Das sind die Pläne für den Dorf- und Storchenlauf in Tangstedt

Auch in diesem Jahr findet der beliebte Dorflauf in Tangstedt wieder statt. Es gibt ein buntes Angebot für alle Altersklassen. Meldeschluss ist am Mittwoch, den 15. September 2021.

Tangstedt | Am Samstag, 18. September, findet zum vierten Mal der Dorf- und Storchenlauf in Tangstedt statt. Insgesamt gibt es sieben Wettbewerbe. Kinder machen den Anfang Gestartet wird mit einem Laufradrennen für Kinder bis einschließlich fünf Jahre um 13.10 Uhr. Hierbei besteht eine Helmpflicht, das Stargeld beläuft sich auf 2 Euro. Weiter geht es mit...

