Picknick ganz in weiß : Tangstedt lädt zum nächsten White Dinner im Grünen ein

Mit einem Picknick im Grünen und dennoch ganz in Weiß kehrt mit dem Beisammensein in Tangstedt die Normalität ein Stück zurück.

Tangstedt | Es soll geklönt, gegessen und eine gute Zeit zusammen verbracht werden: Beim White Dinner in Tangstedt (Kreis Pinneberg) kehrt am Samstag (31. Juli) das zwanglose und gemeinsame Dorfleben zurück in seine normalen Bahnen. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung – wie so vieles – wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Alles in Weiß, alles draußen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.