Zeugen-Aufruf : Unbekannte bauen in Tangstedt Absperrpfosten und Verkehrszeichen ab

In der Gemeinde kommt es im Bereich der Wulfsmühle immer wieder zu Vandalismus – zwei Absperrpfosten und vier Verkehrszeichen wurden aktuell gestohlen.

26. Mai 2021, 16:47 Uhr

Tangstedt | Zwei Absperrpfosten und vier Verkehrszeichen sind gestohlen worden: Eigentlich sollten sie den Straßenverkehr im Bereich der Wulfsmühle sichern. Es ist aber nicht das erste Mal, dass dort geklaut wurde, wie die Gemeinde Tangstedt mitteilte. „Dieses Mal wurden sogar die Muttern der Bolzen des Holzbalkens entfernt“, sagt Kerstin Kauntz vom Amt Pinnau.

Brückenbauwerk in Tangstedt

Vor einiger Zeit wurde entschieden das Brückenbauwerk in Tangstedt zu schützen. „Im Bereich der Wulfsmühle wurden deshalb ein Holzbalken und vier Absperrpfosten auf der Brücke verbaut“, erklärt Kauntz. Denn daraus resultierte die Reduzierung der Durchfahrtsbreite auf 2,5 Metern, zudem wurde die zulässige Achslast auf drei Tonnen herabgesetzt.

Denn die Brücke musste in immer kürzeren Abständen repariert und saniert werden, so Kauntz weiter. Allerdings seinen nach der Aufstellung der Absperrpfosten diese mehrfach beschädigt worden. Auch Verkehrszeichen wurden entwendet.

Vandalismus nimmt überhand

Der Vandalismus nahm nun überhand. In der Zeit vom 23.Mai ab 20 Uhr und 24.Mai bis 15.40 Uhr wurden nicht nur zwei Absperrpfosten und vier Verkehrszeichen samt Pfosten gestohlen wurden, sondern auch die Muttern der Bolzen des Holzbalkens mit entfernt, so Kauntz. „Dieses Handeln stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Durch die Vibrationen bei der Überfahrt können die Bolzen nach unten wegfallen – der Holzbalken kann sich verschieben, ein Verkehrsunfall wäre das Resultat.“

Die Gemeinde hat bei der Polizei einen Strafantrag gestellt und ist jetzt für Angaben über den oder die Täter dankbar. Hinweise hierzu können an jede Polizeidienststelle gerichtet werden. Denn Vandalismusschäden verursachten Kosten für die Gemeinden, für die alle Steuerzahler aufkommen müssen – Geld, das an anderer Stelle für die Einwohner fehle.

