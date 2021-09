Betreuung : Tangstedt: Flexible Öffnungszeiten für Kita stehen auf der Kippe

Eltern wollen einen Spätdienst bis 17 Uhr. Das würde jährlich etwa 5.400 Euro kosten. Ohne Förderung zahlt das die Gemeinde. Momentan nutzen das lediglich drei Kinder.

Tangstedt | Die Ansprüche an Kindertagestätten werden zunehmend größer. Eine wesentliche Forderung von Eltern ist seit langem, die Öffnungszeiten der Kitas so flexibel anzupassen, dass es ihrer eigenen Zeitplanung möglichst genau entspricht. Gemeindevertretung hat Entscheidung getroffen Aber jede Münze hat immer zwei Seiten. Was für die Eltern eine Form von...

