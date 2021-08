Bildungsprogramm : Talentcampus in Halstenbek: Kinder werkeln Wikingerstühle aus Holz

Eine Woche lang schleifen, sägen, bohren, brennen und malen: Zwölf Kinder haben in Halstenbek in der letzten Ferienwoche fleißig Wikingerstühle gefertigt.

Halstenbek | Einfallsreichtum, Fingerspitzengefühl und auch Durchhaltevermögen sind gefragt, wenn beim Talentcampus in Halstenbek Kinder Kreatives erschaffen. In der letzten Sommerferienwoche durften zwölf Teilnehmer aus Holz eigene Wikingerstühle herstellen – dazu kam wieder der Naturführer Volker Wessels zu Besuch in die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek...

