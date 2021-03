Tag gegen Homophobie : Pinneberg hisst die Regenbogenflagge vor dem Rathaus

2019 wurde die Beflaggung von der Mehrheit der Politik noch abgelehnt. Jetzt gibt es einen Stimmungswechsel.

Pinneberg | Die Ratsversammlung hat am Donnerstag (26. März) beschlossen, dass die Regenbogenflagge künftig am 17. Mai – am internationalen Tag gegen Homophobie – vor dem Rathaus gehisst werden darf. Damit folgten die Ratsmitglieder einem gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen und Unabhängigen. Viele Führungspersönlichkeiten in der Politik und in Firmen, ich den...

