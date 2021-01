Kreis Pinneberg : Einbruchsserie binnen 24 Stunden: Kripo ermittelt nach sechs Vorfällen

Die Taten ereigneten sich in Moorrege, Rellingen, Holm, Borstel-Hohenraden und Pinneberg. In einigen Fällen ist unklar, was gestohlen wurde.

von Philipp Dickersbach

25. Januar 2021, 13:41 Uhr

Kreis Pinneberg | Gleich sechs Wohnungseinbrüche hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Pinneberg gegeben. Wie die Polizei am Montag (25. Januar) mitteilte, blieb es in zwei Fällen beim Versuch.

Bargeld und Schmuck in Pinneberg gestohlen

Die erste Tat ereignete sich am Freitagabend (22. Januar) in Pinneberg. Laut Polizei hörte eine 49-Jährige als sie in ihr Einfamilienhaus am Ligusterweg gegen 18.45 Uhr betrat Geräusche. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl von Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Ebenfalls am Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 19 und 24 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Grüner Bogen“ in Borstel-Hohenraden. Dazu, was gestohlen wurde, konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen.

In Holm und Moorrege blieb es bei dem Einbruchsversuch

Die übrigen vier Fälle ereigneten sich allesamt am Sonnabend (23. Januar.) Wohl beim Versuch bleib es bei der Tat, die sich zwischen 16 und 18 Uhr in der Straße „Am Meierhof“ in Holm ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Einfamilienhaus nichts gestohlen.

Zwischen 12.40 und 19 Uhr verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Achter de Schün“ in Moorrege. Auch hier konnten die Beamten keine Angaben zu dem Stehlgut machen.

Zwei Vorfälle in Rellingen

Gleich zwei Taten gab es am Sonnabend in Rellingen. Um 17.15 Uhr drangen Unbekannte in der Altonaer Straße in ein Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. In der Zeit zwischen 15.15 und 18.30 Uhr kam es außerdem zu einer versuchten Tat im Finkeneck. Hierbei gelangten die unbekannten Täter nicht in das Einfamilienhaus.

Kripo sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 04101/ 2020 entgegen.