Tennis-Talent vom TV Uetersen : Tessa Brockmanns Siegeszug bei ITF-Turnier endet erst im Finale

Die 15-jährige Oldendorferin erreichte als Qualifikantin sensationell das Endspiel im dänischen Aarhus, das sie nach hartem Kampf in drei Sätzen verlor.

Uetersen | Johannes Speckner In den Kreisen Pinneberg – dort hat Tessa Brockmann beim TV Uetersen ihre sportliche Heimat – und Steinburg, wo sie in Oldendorf lebt, wurden am gestrigen Freitag ab 10 Uhr kräftig die Daumen gedrückt. Die 15-jährige Tennisspielerin erreichte nämlich beim zweiten ITF-Turnier-Start ihrer Karriere im dänischen Aarhus als Qualifikantin ...

