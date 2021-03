Handball : TSV Ellerbek verzichtet auf Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Aus finanziellen Gründen bleiben die Männer in der Oberliga. Die Frauen hatten schon zuvor gegen die 3. Liga votiert.

Ellerbek | Gedankenspiele, nach elf Jahren Abstinenz in Deutschlands dritthöchste Spielklasse zurückzukehren, gab es bei den Oberliga-Handballern des TSV Ellerbek. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, so TSV-Manager Peter Paulsen, entschieden sich die Verantwortlichen aber dafür, auf eine Teilnahme an möglichen Aufstiegsspielen zur 3. Liga zu verzichten. Damit werden...

