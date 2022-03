Handball-Oberliga-HH/SH Männer : TSV Ellerbek gewinnt dank Leistungssteigerung gegen AMTV Hamburg

Die Handballer des TSV Ellerbek setzen den Trend in der Oberliga HH/SH fort. Durch das 34:26 (16:13) beim AMTV klettert das Team von Trainer Nico Kibat in der Aufstiegsrunde auf Platz drei.

Ellerbek | Die Handballer des TSV Ellerbek setzten in der Oberliga HH/SH ihren Kurs fort. Durch ein 34:26 (16:13) beim AMTV rückte das Team von Trainer Nico Kibat in der Aufstiegsrunde auf Platz drei. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie die Aufgabe trotz Problemen in der ersten Hälfte durch die Steigerung nach der Pause so souverän gelöst haben“, sagte Kib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.