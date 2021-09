Handball-Oberliga HH/SH : TSV Ellerbek: Trainer Mico Kibat will den Fehlstart verhindern

Nach der Auftakt-Niederlage in Westerrönfeld soll am Sonnabend (18. September) gegen den Altrahlstedter MTV Hamburg ein Sieg her. Die Ellerbeker Frauen gastieren in Preetz.

Ellerbek | „Wenn wir auch das erste Heimspiel verlieren, wird der Weg in die Endrunde schwierig.“ Nico Kibat, der Trainer der Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek, will seine Mannschaft vor Duell mit den Altrahlstedter MTV Hamburg am Sonnabend (18. September) um 18.30 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle nicht unter Druck setzen. Fakt ist jedoch, dass ein Start mit 0:...

