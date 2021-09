Handball-Oberliga HH/SH : TSV Ellerbek: Molkow will zweiten Heimsieg, Männer sind Außenseiter

Die Frauen empfangen am Sonntag (26. September) den SV Preußen 09 Reinfeld. Die Männer sind bereits einen Tag zuvor beim TSV Hürup gefordert.

Ellerbek | Jens Molkow gilt nicht als Lautsprecher. Seine Prognose vor dem zweiten Heimspiel in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein ist insofern mehr als ein Fingerzeig: „Das müssen wir gewinnen“, sagte der Coach Handballerinnen des TSV Ellerbek vor der Partie am Sonntag (26. September) um 16 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle gegen den SV Preußen 09 Reinfeld. S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.