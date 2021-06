Pinneberg : Theodor-Heuss-Schule ehrt Schüler für besondere Leistungen

Erfolgreich bei Jugend forscht oder beim FAZ-Schulprojekt: Insgesamt sind 23 Schülerinnen und Schüler mit kleinen Sach- und Geldpreise oder Urkunden für ihre Leistungen ausgezeichnet worden.

Pinneberg | Katrin Butt-Larssen ist für die Begabtenförderung an der Theodor-Heuss-Schule zuständig. Sie ist sehr stolz auf ihre Schüler: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler mit kleinen Sach- und Geldpreise oder Urkunden für ihre Leistungen geehrt. In sieben Kategorien wurden die Auszeichnungen vergeben In sieben...

