Nach 60 Jahren : Südschleswiger Wählerverband macht wieder Wahlkampf in Pinneberg

Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen will am 26. Juli mit den Bürgern vor Ort ins Gespräch kommen.

Pinneberg | 1961 ist lange her. Damals wurde gerade die Berliner Mauer gebaut. Juri Gargarin war der erste Mensch im Weltraum, John F. Kennedy frischgewählter US-Präsident. Es ist auch das Jahr, in dem der Südschleswiger Wählerverband (SSW) zum letzten Mal zu einer Bundestagswahl angetreten ist. Jetzt will es die Partei der dänischen Minderheit und nationalen Fri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.