Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : Anklageschrift gibt Einblicke in grausamen Alltag eines Konzentrationslagers

In Itzehoe hat der Prozess gegen die 96-Jährige Ex-Sekretärin des KZ Stutthof begonnen. Sie schweigt, aber die Anklageschrift gibt einen Einblick in all das Grauen, an dem Irmgard F. aus ihrer Sicht keine Schuld trägt.

Itzehoe/Quickborn | Irmgard F. sieht aus, als habe sie sich für diesen Termin extra zurechtgemacht: Die Haare wirken frisch frisiert und sie bringt sie mit kurzen Handbewegungen immer wieder in Form, wenn sie beim Abnehmen des Mundschutzes in Unordnung geraten. Ihre Kleidung ist hell und sauber und ihr Blick wandert beinahe neugierig im Raum umher. So könnte ...

