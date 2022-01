Stutthof-Prozess gegen Irmgard F. : Gnadenschüsse für Häftlinge: KZ-Überlebende beschreibt Todesmarsch

Vor Gericht sagte am Dienstag Asia Shindelman aus. Die 93-Jährige war per Videokonferenz aus den USA zugeschaltet, wegen der Zeitverschiebung begann der Prozess-Termin erst am Nachmittag.

Itzehoe/Quickborn | Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe hat eine Zeugin ihre Erlebnisse auf einem sogenannten Todesmarsch aus dem Lager Stutthof bei Danzig geschildert. Anfang 1945 sei sie mit ihrer Mutter und anderen Gefangenen über verschneite und vereiste Straßen getrieben worden. Überall hätten Leichen gelegen, sagte die in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.