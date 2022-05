Stutthof-Prozess in Itzehoe : Handelsschule, Dresdner Bank, KZ Stutthof: Der berufliche Weg von Irmgard F.

Irmgard F. ist am Landgericht Itzehoe angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fälle. Sie war die Sekretärin des Lagerkommandanten im KZ Stutthof. Alles begann mit einer Ausbildung an einer Handelsschule.

Quickborn/Itzehoe | Kalthof ist ein kleines Dorf, etwa 60 ...

