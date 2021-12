Stutthof-Prozess : „Sie ist indirekt schuldig“: KZ-Überlebender schildert Deportation, Tod und Leid

Seine Aussage im Prozess gegen die frühere KZ-Sekretärin Irmgard F. fällt ihm nicht leicht. Dennoch ist der 83-jährige Josef Salomonovic aus Wien ins Landgericht Itzehoe gekommen. Was er sagt, erschüttert.

Itzehoe/Quickborn | Der KZ-Überlebende Josef Salomonovic hat im Prozess gegen eine 96 Jahre alte frühere Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig über Deportation und Leid seiner Familie berichtet. „Angenehm ist es nicht, das aufzuwühlen“, sagte der 83-Jährige am Dienstag (7. Dezember), der in Begleitung seiner Frau aus Wien in das Landgericht Itze...

