Stutthof-Prozess in Itzehoe : 96-jährige Angeklagte nach Flucht gefasst – Hauptverhandlung unterbrochen

Das Verfahren wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen konnte am Donnerstag nicht wie geplant starten. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die Verhandlung wurde unterbrochen, ein neuer Termin steht bereits fest.

Itzehoe/Quickborn | Das Wichtigste über den Stutthof-Prozess erfahren Sie hier zusammengefasst: 96-jährige EX-KZ-Sekretärin ist nicht zum Prozess-Auftakt erschienen. Sie war am Morgen mit einem Taxi aus ihrem Pflegeheim in Quickborn in Richtung Norderstedt geflüchtet und wurde später gefasst. Gericht prüft jetzt die Möglichkeiten einer Untersuchungshaft. ...

