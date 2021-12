Stutthof-Prozess in Itzehoe : Verteidiger von Irmgard F. kritisieren Gutachter: Wichtige Passagen ausgespart

Weite Teile des bisherigen KZ-Prozesses hatte das Gutachten eines Historikers eingenommen. An diesem üben jetzt die Verteidiger scharfe Kritik. Er habe wichtige Passagen aus Kommandanturbefehlen weggelassen.

Quickborn/Itzehoe | Im Mittelpunkt des inzwischen achten Verhandlungstages (Dienstag, 14. Dezember) im Itzehoer Stutthof-Prozess stand eigentlich die Aussage der Holocaust-Überlebenden Asia Shindelman. Bevor diese aber per Video aus ihrer heutigen Heimat in Wayne (New Jersey) zugeschaltet wurde, ergriff die Verteidigung der Angeklagten Irmgard F. das Wort. Die beiden An...

