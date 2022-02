Stutthof-Prozess in Itzehoe : Zeitzeugin Magda Rosenbaum: „Es ging nur noch um Leben und Tod“

Magda Rosenbaum gehörte zu den ungarischen Juden, die 1944 nach Auschwitz deportiert wurden. Mit ihrer Schwester wurde sie weiter ins KZ Stutthof gebracht, wo sie an ihrem 20. Geburtstag massiv schikaniert wurde.

Quickborn/Itzehoe | In Ungarn habe es damals ein beliebtes Lied gegeben. Der Refrain: „Ich will noch einmal 20 Jahre alt sein.“ Von diesem Lied hat Magda Rosenbaum erzählt, als sie am Dienstag (22. Februar) im Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof aussagte. Die damals knapp 18 Jahre alte Angeklagte Irmgard F. aus dem Kreis Pinneberg erledigte laut Ank...

