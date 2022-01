Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : Eine Chronologie des Verfahrens gegen Irmgard F.: Was bisher passiert ist

In Itzehoe steht die heute 96-jährige Irmgard F. vor Gericht. Von 1943 bis 1945 war sie Sekretärin in der Kommandantur des KZ Stutthof. An den bisherigen zehn Prozesstagen kamen auch Überlebendes des Lagers zu Wort.

Itzehoe/Quickborn | Es ist wohl einer der aufwändigsten und bedeutendsten Prozesse in der Geschichte des Landgerichts Itzehoe: Angeklagt ist Irmgard F., eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof, wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen. Die heute 96-Jährige arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen KZs bei Danzig...

