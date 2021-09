Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : Irmgard F. und ihr letzter Fluchtversuch vor der eigenen Vergangenheit

Richter, Schöffen, Nebenkläger und knapp 70 Zuschauer warten auf die Ex-Sekretärin des Konzentrationslagers bei Danzig. Aber diese will nicht auf die Anklagebank.

Itzehoe/Quickborn | Es ist noch vor Sonnenaufgang als am Donnerstagmorgen (30. September) vor einem Pflegeheim in Quickborn eine 96 Jahre alte Bewohnerin in ein Taxi steigt. Das Ziel ist Norderstedt. Später heißt es, sie habe sich zu einem dortigen U-Bahnhof begeben. Die Seniorin, die an diesem Morgen unbemerkt von Bewohnern und Mitarbeitern ihr Heim verlässt, ist Irmgar...

