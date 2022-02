Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : KZ-Überlebender: Im Lager roch es nach verbranntem Fleisch

Es ist der inzwischen 13. Prozesstag im Verfahren gegen Irmgard F., die ehemalige KZ-Sekretärin. Abraham Koryski sagt als Zeuge aus. Er hat das Lager überlebt und berichtet von einem Gestank, den jeder bermerkte.

Quickborn/Itzehoe | Ein Überlebender des Konzentrationslagers Stutthof hat im Prozess gegen die ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur von sadistischen Grausamkeiten berichtet. Abraham Koryski (94), der am Dienstag (15. Februar) per Video aus Israel zugeschaltet wurde, sagte, er sei als Jugendlicher von September 1944 bis Ende Januar 1945 in dem Lager bei Danzig inha...

