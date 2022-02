Baum fällt auf Oberleitung : Sport-Club Pinneberg wegen Sturmschäden telefonisch nicht erreichbar

Eine Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail mit dem SCP und dem Restaurant Zeitgeist wird voraussichtlich bis 25. Februar nicht möglich sein.

Pinneberg | Der Sturm hat die oberirdischen Telefonleitung an der Raa in Pinneberg zerstört. Deswegen sind der Sport-Club Pinneberg (SCP) und das Restaurant Zeitgeist die ganze Woche bis voraussichtlich 25. Februar weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Kontakt über die jeweiligen Instagram-Profile Beide Teams sind jedoch zu den gewohnten Öffnungszei...

