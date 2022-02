Sturmfluten an der Elbe : Küstenforscher über Unterschied zu 1962: Mehr Wasser, aber auch mehr Schutz

Im Interview erläutert der Direktor des Instituts für Küstenforschung in Geesthacht, Hans von Storch, warum die Elbe zwar schneller und höher geworden ist. Die heutigen Probleme aber ganz andere sind als vor 60 Jahren.

Geesthacht/Kreis Pinneberg | Seit mehr als 25 Jahren ist Hans von Storch Direktor des „Instituts für Küstenforschung“ des Helmholtz-Zentrums in Geesthacht. Im Gespräch mit shz.de erklärt er, warum sich die große Hamburg-Flut mit all ihren verheerenden Auswirkungen so heutzutage an der Elbe nicht mehr wiederholen kann. Und vor welchen neuen Herausforderungen Norddeutschlands Küste...

