Kreise Pinneberg und Steinburg : Sturm-Ticker: Feuerwehren unterwegs – Leitstelle mit Zwischenbilanz

Orkantief Zeynep zieht ab dem späten Freitagnachmittag über den Norden Deutschlands. Meteorologen warnen: Der Sturm könnte noch heftiger als Ylenia ausfallen. DB und die Nordbahn reagieren vorab.

Elmshorn/Itzehoe | Das wichtigste in Kürze: Orkantief Zeynep zieht in der Nacht über Dänemark und bringt Schleswig-Holstein orkanartige Böen und vor allem an der Küste auch Orkanböen Ab 19 Uhr muss mit ersten Böen bis 100 km/h in beiden Kreisen gerechnet werden; anschließend wird der Wind noch stärker Die Leitstelle West in Elmshorn bereitet sich auf eine ...

