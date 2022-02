Streit um einen Hund : 31-Jähriger aus Pinneberg wegen Prügelattacke vor Gericht

Lesa L. soll mit vier weiteren Männern Ernesto G. zusammengeschlagen, ihn getasert und mit einem Ast bedroht haben. Alles wegen eines Hundes. Der Angeklagte schildert die Situation anders.

Pinneberg | Lesa L. will die Wahrheit sagen. Das, was ihm vorgeworfen wird, sei so nie passiert. „Wir sind doch nicht irgendwelche Rocker. Das geht viel zu weit.“ L. soll im September 2019 Ernesto G. zusammengeschlagen haben. Weitere Männer stürzen sich anschließend auf Ernesto G. Sie schocken ihn mit einem Taser. Der junge Mann verliert immer wieder das Bewus...

