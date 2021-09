Ausstand der Lokführer : Streik bei der Bahn: So ist die Lage im Kreis Pinneberg

Während sich die Auswirkungen auf S-Bahn, AKN und Nordbahn in Grenzen halten, fällt bei der Bahn mehr als jede zweite Verbindung aus. Unterdessen gibt es einen Run auf Mietwagen.

Kreis Pinneberg | Die Auswirkungen des Lokführerstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) halten sich in der Region auch in der dritten Streikwelle im Nahbereich in Grenzen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird im Regionalverkehr weiter das Ziel verfolgt, 40 Prozent der Verbindungen aufzuhalten. Betroffen sind unter anderem die Linien nach Kiel und Flensburg Im Kreisge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.