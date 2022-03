Klein Offenseth-Sparrieshoop : Stiftung „Vier Pfoten“ spendet 100.000 Euro an die Wildtierstation

Mit dem Geld kann das Wildtier- und Artenschutzzentrum weiterhin heimische Wildtiere in Not versorgen.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Die beiden kleinen Frischlinge trinken gierig aus dem Napf, der ihnen hingestellt wird. Ihre Mutter haben sie verloren. Ein Autounfall. Seitdem wird sich im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop um sie gekümmert. Damit das so bleibt, hat die Stiftung „Vier Pfoten“ an Leiter Christian Erdmann einen Scheck in Höhe von...

