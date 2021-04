Sterne des Sports 2021 : Vereine aus dem Kreis Pinneberg können sich ab sofort bewerben

Bis zum 30. Juni nehmen der Deutschen Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken Vorschläge entgegen.

Kreis Pinneberg | „Wir werden unseren Hut erneut in den Ring werfen.“ Dies kündigte Uwe Hönke, Geschäftsführer des VfL Pinneberg an, als am 1. April der Bewerbungsstart für die „Sterne des Sports 2021“ war. Zur Erinnerung: Im Wettbewerb des Jahres 2020 hatte der Klub aus der Kreisstadt nicht nur die Orts- und die Landeswertung gewonnen, sondern beim Bundesfinale in Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.