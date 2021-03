Corona im Kreis Pinneberg : Steigt die Inzidenz deutlich über 100, will der Kreis schnell reagieren

Am Montag will der Kreis die Lage bewerten. Dafür, was anschließend passiert, gibt es zwei Szenarien.

Kreis Pinneberg | Am Freitag (26. März) war es noch nicht so weit: Die Corona-Inzidenz lag für den Kreis Pinneberg bei 95 und damit weiterhin unter der Marke von 100. Doch das Infektionsgeschehen hat in den vergangenen Tagen und Wochen zugenommen – nicht nur, aber auch im Kreis Pinneberg. Was also passiert, sollte die Inzidenz wieder dreistellig werden? Eine klare A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.