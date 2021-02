Amtseinführung : Stefani Quoß übernimmt Leitung des Schulzentrums Nord in Pinneberg

Quoß ist eine Vollblutpädagogin mit internationaler Erfahrung. Sie unterrichtete bereits in Teheran und Peking.

Pinneberg | Mit wohlwollenden Reden, Blumen und einem Büfett ist Stefani Quoß am Freitag (19. Februar) in ihr neues Amt eingeführt worden. Schulrätin Anja Soeth überreichte der neuen Leiterin des Schulzentrum Nords in Pinneberg die Ernennungsurkunde – und gratulier...

