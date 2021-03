Schon 16 Kommunen dabei : Stadtradeln im Kreis Pinneberg startet wieder

Wer fährt die meisten Kilometer? Die Kommunen im Kreis Pinneberg messen sich ab Mitte Mai wieder im Radfahren.

Kreis Pinneberg | Vom 17.Mai bis zum 6.Juni soll wieder kräftig in die Pedalen getreten werden. Der Kreis Pinneberg nimmt auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln teil, dies bereits zum vierten Mal. Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel des Wettbewerbs, an dem sich 2020 1400 Kommunen beteiligt haben, ist es, in einem vorgegeben...

