Aktion in der Innenstadt : Stadtmarketing hübscht Pinneberg mit Deko-Schmetterlingen auf

Das hat es in Pinneberg noch nicht gegeben. Das Stadtmarketing lässt die Bäume in der Innenstadt mit 98 Schmetterlingen in 3 D-Optik schmücken.

Pinneberg | Sie sind bunt, 80 bis 100 Zentimeter groß und haben eine 3 D-Optik. In den Bäumen der Pinneberger Innenstadt hängen seit Freitag (25. Juni) Deko-Schmetterlinge in den Bäumen. Das Unternehmen Pep up aus Bremen hat sie dort befestigt. 98 sind es an der Zahl, plus 20 Aufsteller. Es handelt sich um eine Aktion des Pinneberger Stadtmarketings. „Wi...

