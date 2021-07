Stadtentwicklung : Carl-Eric Pudor (CDU): Das plant Pinneberg nach der Sommerpause

Von der Müßentwiete über die Innenstadt bis Gehrstücken-Süd: Viele Projekte sind angestoßen worden. Carl-Eric Pudor (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, informiert über den Stand der Dinge.

Pinneberg | Derzeit ist die Politik in der Sommerpause. Doch im August geht es wieder los. Einige Bauprojekte befinden sich in der Warteschleife. Welche das sind, erläutert Carl-Eric Pudor (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung. Im Norden von Pinneberg geht es los: Müßentwiete: Das 20 Hektar große Areal liegt am Westring. Mit der fertiggestel...

