Corona-Schutz : 60.000 OP-Masken für Pinnebergs Sozialhilfeempfänger

Der Pinneberger Sozialausschuss hat entschieden: Die Verwaltung muss jeden Sozialhilfeempfänger als Corona-Schutz mit 50 OP-Masken versorgen.

Pinneberg | Was, wenn es vom Land Hilfe für Bedürftige gibt, aber die kommt gar nicht an? Dieses Thema stand auf der Tagesordnung der Sitzung des Pinneberger Sozialausschusses. Per Beschluss wurde die Verwaltung, genauer gesagt das Sozialamt, nun verpflichtet, die Verteilung von OP-Masken für Bedürftige durchzuführen. Pinneberg wollte Angebot des Kreises nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.