Sportsisters : „Musste Chance ergreifen“: Ann-Cathrin Zeich eröffnet Fitnessstudio in Pinneberg

Von klein auf hat Ann-Cathrin Zeich ihr Geld gespart, um sich ihren Traum zu erfüllen. In ihrem Fitnessstudio Sportsisters sollen sich Frauen wohl fühlen.

Pinneberg | Sie ist jung, sportlich und fit und sie weiß, was sie will: Ann-Cathrin Zeich ist das, was man im Volksmund als Jungunternehmerin bezeichnet. Jetzt hat die 24-Jährige auf Franchise-Basis ein Fitnessstudio in Pinneberg eröffnet. Sportsisters befindet sich in der Elmshorner Straße 43, wo einst Mrs. Sporty ansässig war. In Elmshorn plant die 24-Jährige, ...

