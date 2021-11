Sport im Kreis Pinneberg : Verschärfung der 2G-Regel – Ausnahme nicht für alle Übungsleiter

Ab Montag (29. November) haben in Hamburg auch zu Freiluft-Sportveranstaltungen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, wenn es mehr als 250 Teilnehmer gibt. Karsten Tiedemann vom KSV Pinneberg weist auf ein Problem hin.

Kreis Pinneberg | Einen unschönen Vorgeschmack auf die Zukunft, die angesichts der steigenden Corona-Zahlen für den Amateursport in Schleswig-Holstein wie in Hamburg weitere Einschränkungen und schlimmstenfalls zum dritten Mal einen totalen Stillstand mit sich bringen könnte, gibt es am Freitag (26. November) für die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen. Ihr Spiel be...

